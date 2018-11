İstanbul Bülteni - 5

16 Kasım 2018 Cuma 17:45



1- FINDIKLI'DA MÜZE İNŞAATINDA YANGIN (1)Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHAFındıklı'da bulunan MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi inşaatında yangın çıktı.İnşaatta bulunan çatı malzemelerin yanması sonucu çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Görüntü Dökümü:---------------Yükselen duman-İtfaiyenin müdahalesiDHA FEED=======================2- ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN'DAN TELEVİZYON KULESİ AÇIKLAMASIGökhan ÇELİK- Güven USTA/İSTANBUL, ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Turhan, kuleyi 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.Öğle saatlerinde bastıran sağanak yağıştan dolayı şantiyede inceleme yapamayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, proje yönetim merkezinde yetkililerden brifing aldı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Turhan, "Çamlıca TV-Radyo Kulesi, İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan Küçük Çamlıca'da inşa edilmektedir. TV kulesi olmaktan öte, her iki korulukta da bulunan kuleleri tek bir yapıda toplayacak simge bir yapı olacaktır" dedi.Daha sonra kulenin teknik bilgilerini basın mensupları ile paylaşan Turhan, şöyle konuştu:"Kule Küçük Çamlıca'da 218 kotunda bulunan bir arazide inşa ediliyor. Kulenin toplam oturduğu alan 2 bin 425 metrekare. Kulenin uzunluğu zeminden 369 metre yükseklikte. Bu deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe karşılık geliyor. Kulenin bulunduğu alan çevre düzenlemesi ile birlikte 30 bin 150 metrekare. Kulede kat yüksekliği 45'i zeminden yukarı 4'ü zeminden aşağı olmak üzere 4 kattan oluşuyor. Kulede iki adet panoramik asansör var. Yine bu kulede 33 ve 34'üncü katlarda iki seyir bölümü ve 39 ve 40'ıncı katlarda da 2 restoran olacak. Kuleye çıkan panoramik asansörler güneydoğu ve kuzeybatı şeklinde yerleştirilmiştir. Asansörlerin kuleye çıkış süresi 1 dakika civarında olacaktır. Bu asansörler bir yandan tarihi yarımadaya, bir yandan da boğaza ve Karadeniz kıyılarına bakacaktır. Bu kuleyi yılda 4 buçuk milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz.Betonarme kule inşaatı ile çelik antenin montajı tamamlandı. 2 çelik bloğun montajı da tamamlandı. 3'üncü bloğun kuleye çekilmesine bu ay sonunda başlanacak. Kalan 4 bloğun imalatı devam ediyor. Bunların montajını mart ayı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Toplamda bu kuleyi 2019 Temmuz ayı gibi açmayı planlıyoruz. Kaynak işleri ve blokların kuleye monte edilmesi için rüzgarın 40 kilometre saatin altında olması gerekiyor. Kulenin tamamlanması ile birlikte tüm antenler kaldırılacak ve Çamlıca tepesi eski güzelliğine kavuşacaktır"Görüntü dökümü-----------------------Bakan Cahit Turhan'ın açıklaması====================================(aktüel görüntüyle)3- CEMAL KAŞIKÇI İÇİN FATİH CAMİİ'NDE GIYABİ CENAZE NAMAZIHaber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHASuudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.Cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, gazeteciler katıldı.AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay yaptığı açıklamada, "Bugün ortada Cemal Kaşıkçı yok ama eminim herkes 45 gün öncesine nazaran bugün Cemal Kaşıkçı'yı tanıyor. 45 gün önce gerçek anlamda yaşıyordu ama pek yoktu. Bugün ise yaşamıyor olduğu halde, aramızda olmadığı halde maneviyatı, ismi, zikri, bütün fikirleriyle her yanıyla şu anda aramızda" dedi.Aktay, "Sadece cenaze namazı kılacağız. Hiçbir siyasi mesajı yok bu cenazenin. Üzerimizde dini bir farzdır" ifadesini kullandı.Görüntü Dökümü;:---------Toplananlar-Cenaze namazı-Açıklamalar-Detaylar=========================4 - KÖPRÜDEKİ KAZADA "UNUTULAN TABELA" İDDİASIHaber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde unutulduğu öne sürülen tabelaya çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görüp duran diğer motosikletliler yardım etmek için seferber oldu. Yaşananlar yine yardım için duran bir motosikletlinin kaskındaki kameraya yansıdı.Kaza geçtiğimiz Pazar akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 40'ıncısı düzenlenen İstanbul Avrasya Maratonu için getirilen bir spor giyim firmasına ait tabela, maraton tamamlandıktan sonra trafiğe açılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yol kenarında unutuldu. Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı çıkışında motosikleti ile Avrupa yakasına geçen bir taraftar, iddiaya göre köprü üzerinde unutulan tabelaya çarptı. Çarpmayla motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü düşerek yaralandı. Kazayı görenler diğer motosiklet sürücüleri yaralıya yardım etmek için seferber oldu. Yine yardım için duran motosikletli Gürkan Çalışkan yaşananları kaskında takılı olan kamera ile kaydetti.EKİPMANIN ÖNEMİ ANLATTILAREl parmağı kırılan motosiklet sürücüsünü bir an olsun yalnız bırakmayan diğer motosikletliler kazalardan korunmak için koruyucu eldiven ve diğer ekipmanların kullanılmasını ve önemini kazazedeye anlattılar. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yolda unutulan tabela polis tarafından kaldırıldı.Görüntü dökümüMOTOSİKLET KASK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ-Motosikletlinin çarptığı yol kenarında unutulan tabela-Yerde oturan yaralı-Yardım için duran diğer motosikletliler-Motosikletlilerin kaza yapan motosikletliye koruyucu ekipmanların önemini anlatması-Ambulansın gelişi-Yaralıya ilk müdahale-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması-Genel ve detay görüntüler======================5- İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİHüseyin COŞKUN/ İSTANBUL YER yer sağanak yağış görülen İstanbul'da öğle saatlerinde beliren gökkuşağı, Boğaz manzarası ile birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gökkuşağının sunduğu görsel şölenin ardından yeniden yağış etkili oldu. Sağanak yağışın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görünmez hale getirdiği görüldü.Görüntü Dökümü:------Gökkuşağı-Boğaz'da yağmur-Genel ve detay görüntüler======================6 - Dİ MEO TAKVİMİ BU YIL SAYFALARINA İSTANBUL'U TAŞIDIHaber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHADünyaca ünlü Di Meo takvimi bu yıl sayfalarına İstanbul'u taşıdı.17'nci yılını kutlayan takvim takipçilerini Napoli'den İstanbul'a uzanan macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Yarın akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek tanıtım öncesi İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi, Takvimin sahibi Generoso Di Meo, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Direktör Yardımcısı Ceyhan Aksoy ve Lecce Üniversitesi'nden Rosita D'amora kameralar karşısına geçti."BURAYA GELMEK BENİM İÇİN BİR RÜYAYDI"Takvimin kapağına 1741'de Napoli'ye giden İstanbul elçisi Hacı Hüseyin Efendi'yi taşıyan, takvimin Generoso Di Meo, İstanbulla ilgili bir çalışmayı çocukken düşündüğünü ve buraları hayal ettiğini belirtti. Generoso Di Meo, "Buraya gelmek benim için bir rüyaydı. Napoli ve İstanbul arasındaki ilişkiyi hem fotoğraflarla hem de makalelerle anlatmaya çalıştık. Bu takvimin tanıtımı için yarın yapacağımız davete dünyanın her yerinden 700'e yakın insan gelmeye başladı. Yarın akşam takvimi destekleme için Çırağan Sarayı'nda olacaklar. Napoli ile Osmanlı arasındaki ilişkiyi vurgulamak için Osmanlı atmosferi yaratmaya çalıştık. Misafirlerimize ney resitali vereceğiz girişte, Osmanlı'yı sadece görüntüde değil, yemekleriyle kültürüyle müziğiyle tanıtacağımız bir etkinlik olacak" dedi."İSTANBUL'A GELEN ÇOK ÖNEMLİ MİSAFİRLERİMİZ VAR"Takvimin, Türkiye ve İstanbul'un tanıtımı için önemine değinen Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Direktör Yardımcısı Ceyhan Aksoy ise "Takvim 17 yıldır yayınlanıyor ve her sene dünyanın önemli başkentini fotoğraflayarak hazırlanıyor. Dünyadan önemli iş insanlarını, sanat ve siyaset insanlarını bir araya topluyor, bu sene de sayfalarına İstanbul'u taşıdı. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Massimo Listri İstanbul'un iç mekanlarını fotoğraflayarak takvimin sayfalarına dokudu. İstanbul'un tanıtımına bu kadar katkısı olan bir takvimi Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi olarak sahiplenmeyi bir görev olarak kabul ettik. Takvimin tanıtımı için İstanbul'a gelen çok önemli misafirlerimiz var. Di Meo iki ay önce bize takvimden bahsetti ve heyecanlandık. İstanbul'un ve Türkiye'nin yurt dışı tanıtımı bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.Aralarında İlber Ortaylı ile Ferzan Özpetek'in makalelerinin de olduğu Di Meo takvimi, Hıristiyanlık dönemi saraylarından ilk dönem İslam eserlerine uzanan bir rotada, iki tarihi başkentin dinamizmini, rekabetini ve birlikte varoluşunu anlatan insan hikayeleri, portre ve duyguları 12 karede topladı.Görüntü Dökümü:------------------------Toplantıdan detayAysoy'un konuşmasıDi Meo konuşmasıGenel ve detaylar============================7- MEVLÜT UYSAL: İSTANBUL'UMUZA 5 MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRDIKİSTANBUL, - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul'umuza 1 milyon 400 bin metrekarelik 5 millet bahçesi kazandırdık" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, düzenlenen basın toplantısında İstanbul için yapılan millet bahçeleri hakkında bilgi verdi. Bugün, Başakşehir-Kayaşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleşen toplantıya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kurtoğlu da katıldı.Kayaşehir ve Bahçeşehir Hoşdere'de yapılan millet bahçelerinin Emlak Konut tarafından yapıldığını söyleyen Uysal, "Yine Kayaşehir'de TOKİ tarafından da 1 milyon 200 bin metrekare ile Türkiye'nin en büyük parklarından birisi yapılacak. Onun 1'inci etabı yani bin 350 bin metrekaresi tamamlandı. Arazisi TOKİ'den büyükşehir belediyemiz tarafından protokolle devralınan Bakırköy'deki Ataköy Baruthane Millet Bahçesi ve Zeytinburnu'ndaki Çırpıcı Millet Bahçesi İstanbul için çok önemli bölge parklarındandır. İstanbul'umuza 1 milyon 400 bin metrekarelik 5 millet bahçesi kazandırdık" diye konuştu."ATATÜRK HAVALİMANI KAPANIP MİLLET BAHÇESİ OLACAK"Bölgede park olarak geniş alanların millet bahçesine dönüştürüldüğünü belirten Uysal, "Atatürk Havalimanı kapandığı zaman orası da millet bahçesi olacak. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.İstanbul'un yeni cazibe merkezlerinden Başakşehir'de 280 bin metrekare alana inşa edilen ve Türkiye'nin ilk millet bahçelerinden olan Kayaşehir Millet Bahçesi 17 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.KAYAŞEHİR MİLLET BAHÇESİToplam 362 dönüm arazi üzerine kurulan ve 280 dönümü park ve bahçelere ayrılan Kayaşehir Millet Bahçesi; bitki çeşitliliği, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekare büyüklüğünde Biyolojik Gölet'i, 42 bin metrekare etkinlik çayırı, yürüyüş ve bisiklet yolları ile İstanbul'un en büyük eğlence ve dinlence (rekreasyon) alanlarından biri olacak.İçerisinde çeşitli türde 5 bin 570 adet ağaç ile 160 bin çalı ve bitki dikilen Millet Bahçesi'nde 30 bin metrekare alana Tematik Bahçe yapıldı. 25 tür bitkinin bulunduğu Tematik Bahçe'de; mis gibi kokan çiçeklerle bezenmiş Koku Bahçesi, rengarenk açan çiçeklerin yer aldığı Renk Bahçesi ve kelebeklerin sevdiği çiçeklerin dikildiği Kelebek Bahçesi yer alıyor.Görüntü Dökümü:----------Uysal'ın açıklaması-Detaylar