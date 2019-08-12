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Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor

İstanbul Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile yangına havadan müdahale için helikopter sevk ediliyor.

12.08.2019 14:55
Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor

İstanbul Burgazada'da ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye telsizlerinden yangının 10 dönümlük bir alana yayıldığı bildiriliyor.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Burgazada'da ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan müdahale için de helikopter gönderildi.

Yangın söndürme çalışmalarına destek için ayrıca Maltepe'den de itfaiye ekipleri gemiyle adaya hareket edecek.

RÜZGAR NEDENİYLE HIZLA YAYILDI

Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan yangının rüzgar nedeniyle hızla yayıldığı öğrenildi.

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor

Güncel

Kaynak: DHA

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