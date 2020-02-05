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'İstanbul-Bursa Rüzgarı' Büyükçekmece'de esti

Büyükçekmece Belediyesi, Bursa Güzel Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği ve Büyükçekmece Kültür ve Turizm Derneği'nin 'İstanbul-Bursa Rüzgarı' adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı.

05.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:48'İstanbul-Bursa Rüzgarı' Büyükçekmece'de esti
Belediyesi, Güzel Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği ve Büyükçekmece Kültür ve Turizm Derneği'nin 'İstanbul-Bursa Rüzgarı' adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Sanatseverler tarafından yoğun ilgi gören resim sergisinde İstanbul ve Bursa'ya özgü yapıların tuvale yansımış halleri sergilendi. Bursa Güzel Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği ve Büyükçekmece Kültür ve Turizm Derneği sağladığı imkanlardan ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini iletti. Başkan Akgün'ün eşi Hatice Akgün tarafından açılışı gerçekleştirilen sergiye Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Gülcan Tekdemir Demirkan, Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, İstanbul, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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