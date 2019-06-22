22.06.2019 12:43
Haberler » Güncel » Haber

İSTANBUL -BÜYÜKÇEKMECE'DE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN: İŞ YERİ SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL -BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE'de 4 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturmada iş yeri sorumlusu gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE'de 4 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturmada iş yeri sorumlusu gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan plastik malzeme fabrikasında yangın çıktı. İran , Afganistan ve Özbekistan uyruklu işçilerin kaçak çalıştırıldığı öne sürülen fabrikada çıkan yangında 4 işçi hayatını kaybederken 2 işçi de dumandan etkilendi. Fabrikanın daha önce yangına müdahale tedbirlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği ve ruhsatsız olduğu öğrenildi. Yangının ardından İş yeri sorumlusu Abdül G. gözaltına alındı. Yangında hayatını kaybeden yabancı uyruklu 4 işçinin Adli Tıp Kurumu 'nda otopsi işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Adli tıptan görüntü

-Genel ve Detaylar


Kaynak: DHA
Büyükçekmece , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:48 Erzurum'da cirit heyecanı başladı
13:48 Genç sporcular en iyi hamleyi yapmak için ter döktü
13:48 Aydın'da şüpheli ölüm
13:47 İzmir'de 78 düzensiz göçmen yakalandı
13:46 'Nano ilaçlar ile kanseri hedefleme' konferansı düzenlendi
13:46 Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
13:46 DHA DIŞ - Polisin kaykaycılara müdahalesine tepki