İstanbul - Büyükçekmece'de Kızılordu Korosu Kuyruğu

Türkiye Rusya
Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun vereceği konseri izlemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Büyükçekmece
'de konser verecek.Konsere büyük ilgi gösteren Büyükçekmeceliler erken saatten itibaren kuyruğa girdi. Kuyruğun uzunluğu 2 kilometreyi buldu.
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Kaynak: DHA