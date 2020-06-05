İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLÜ BULUNAN BEBEĞİN KATİLİ ANNESİ ÇIKTI

Büyükçekmece'de bulunan bebek cesedinin katili annesi çıktı.

05.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:45
Büyükçekmece'de bulunan bebek cesedinin katili annesi çıktı. Cinayet Büro ekipleri soruşturma kapsamında site sakinleri ve bölgedeki birçok kişiden kan örneği alarak katil anneye ulaştı. Gerçeği öğrenen site sakinleri ise gözyaşı döktü. Şüpheli kadın şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, Büyükçekmece'de 18 Mayısta, bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle yaşayan E. Ç.(19) erkek arkadaşından hamile kaldı. Olay günü, evinin banyosunda doğum yaparak kız bebek dünyaya getirdi. Ardından doğurduğu bebeğini 3'üncü katta bulunan evinin penceresinden, sitenin bahçesine attı. Apartman sakini, site bahçesinde gördüğü bebek cesedinin ardından durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, Bebek cesedinin üzerinde incelemeler başlatarak apartman sakinlerinin ifadelerini aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro dedektifleri, bölgede ve apartmanda yaşayan kişilerden kan örneği aldı. Bebek cesedi ile DNA örneği eşleşen E. Ç. ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Genç kadının ifadesinde, erkek arkadaşıyla ilişki yaşadığını hamile oluğunu fark etmediğini ve aylar sonra gaz sancısı rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gittiğinde hamile olduğunu söylediği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi. İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE’DE ÖLÜ BULUNAN BEBEĞİN KATİLİ ANNESİ ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Büyükçekmece, Bebek, Güncel, Haber

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