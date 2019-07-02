İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Sivas Katliamı anmasında türkü söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Alevi kültür derneklerinin düzenlediği Sivas Katliamı anmasına katıldı. İmamoğlu burada yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Sivas'ta katledilen canlarımız geri gelmeyecek. Tarihin en kara lekelerinden bir tanesi. Bu insanlık suçunu işleyenlerin ceza almaması ülkemizin hukukuna büyük darbe vurmuştur" dedi.

"HAK, HUKUK, ADALET DUYGUSU OLMAMIŞSA NE YAPARSANIZ YAPIN BOŞ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2 Temmuz ne yazık ki en acı anlarımızdan biri. Ne yazık ki bu acı dinmeyecek. Ne yazık ki Sivas'ta katledilen canlarımız geri gelmeyecek. Tarihin en kara lekelerinden bir tanesi. Bu insanlık suçunu işleyenlerin ceza almaması ülkemizin hukukuna büyük darbe vurmuştur. Bir toplumda hak, hukuk ve adalet duygusu oluşmamışsa ne yaparsanız yapın boş. Sağlıklı bir yere erişemezsiniz. Bizim ülkemize, milletimize, şehirlerimize, herkese hak, hukuk ve adaleti damarına kadar yönetimlere nakşetme vazifesi yüklenmiştir hepimize. Ben yaptığım görevde en fazla titizlendiğim şey insanlara karşı en küçük şeylerde bile adil olma duygusudur" ifadelerini kullandı.

"KATLİAMA NEDEN OLAN ZİHNİYETİN ÜLKEDEN DEFOLUP GİTMESİNİ İSTİYORUM"

İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti: Bu ülkeyi yöneten insanlar, bu şehri yöneten insanlar söylemlerine, yaptıklarına dikkat edecekler. Çünkü bazen farkında olmadan çok büyük kötülüklere alet olabilirsiniz. Herkesin bu sorumlulukları taşıması lazım. İnsanın aklı almıyor. Bir insan, bir insanı nasıl yakabilir. Hepsine rahmet diliyorum. Ben diliyor ve istiyorum ki gelin bu ülkeye hep birlikte barışı getirelim. Gelin bunu başaralım. Bu yola adanmış bir kardeşiniz olarak size söz veriyorum, sizlerin her zaman gurur duyacağı işler yapacağım. Bu anma gecesinde bunu söylememin tek sebebi şu: Hayatlarını kaybeden aydınlarımız, insanlarımız adına söz vermektir amacım. Hala acılar yaşıyoruz. Türkiye büyük işler başarmak zorunda. Sivas beni etkilemiş bir kentimiz. Bu ülkemizin bağımsızlığı için en önem kararların alındığı kentimiz. Bu acı hepimize ders olmalı. Oradan barışı, o güzel Sivaslılarla beraber hep birlikte ülkenin her yanına barışı dağıtmalıyız. Duyarlılıklarımızı en üst noktaya taşıyalım. Kim olursa olsun birine bir adaletsizlik yapılıyorsa, onun yanında durmak milletimizin bir arada durmasına vesiledir. Bu katliama neden olan zihniyetin bu ülkeden defolup gitmesini istiyorum. Ülkemiz bir daha böyle kötü günler yaşamasın.

"BU KATLİAMDAN ÇOK ÖNEMLİ DERSLER ALDIK"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise anma töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün bizim için çok acı bir günde bir araya geldik. 26 yıl önce bugün Pir Sultan Abdal Şenliklerini kutlamak üzere Sivas'a giden aydınlarımız diri diri yakıldı. Madımak Otelinde konaklayan şair, yazar, çizer, müzisyen ve iki de otel çalışanımız toplam 37 canımız vahşice katledildi. Büyük usta Yaşar Kemal'in dediği gibi 'Sivas katliamı Türkiye'nin alnındaki tarihin en kara lekesidir.' Bu katliamdan çok önemli dersler aldık. Toplumu ayrıştırmanın kutuplaştırmanın ön yargıların ve nefreti beslemenin nelere yol açabileceğini gözlerimizle gördük bizzat tecrübe ettik. Madımak'ta yaşananlar ülkemizin ortak acısı olarak hatıralarımıza kazındı. İnsanlık suçlarına ve çok kültürlü saldırılara göz yumarsak mutlu ve huzurlu olamayacağımızı biliyoruz. Ne diyordu Pir Sultan 'Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durabilene.' İşte buradayız sevgili kardeşlerim. Ne mutlu bize ki Beylikdüzü'nde kardeşçe bir arada yaşama kültürüne sahibiz. Bu kültür insana o zulmü reva gösteren zihniyete karşı asla taviz vermemektir ve asla içimizde o zihniyeti barındırmayacağız." dedi.