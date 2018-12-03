İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal engelliler ile bir araya geldi

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:22



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal engelliler ile bir araya geldiBaşkan Uysal: "İnsan ya engellidir, ya da engelli adayıdır"Ampute Milli Takımı Osman Çakmak "Dünya Kupası aldığımızda Ampute Futbol, Türkiye'den sorulacak"İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşları ve ailelerini düzenlediği yemek ile bir araya getirdi. Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "İnsan ya engellidir, ya da engelli adayıdır" dedi. Yemeğe katılan Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak ise İnşallah 2020'de Avrupa Şampiyonluğu ve 2022'de Dünya Kupası'nı aldığımızda Ampute Futbol, Dünya'da Türkiye'den sorulacak" diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik İBB Avcılar Denizköşk Toplantı ve Davet Salonu'nda gerçekleşti. Düzenlenen yemeğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ve Ampute Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ta katıldı.Yemekten sonra konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, engelliler için hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgilendirme yaptı. Başkan Uysal, "İnsan ya engellidir, ya da engelli adayıdır. Buna göre hareket edip, attığımız adımlarda sizleri de düşünmeliyiz. Aileyi insanları etkileyen engellilik hali uzun zaman görmezden gelindi. Ancak 1994 yılında nasıl İstanbul'un kaderi değiştiyse engellilerinde kaderi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı olmasıyla değişti. Onun sayesinde engelliler hizmet almaya engelleri aşmaya başladı. Ben Başakşehir'de Belediye Başkanı olduğum zaman bir cami de engelli bir abimizle tanıştım. Bu kişi camilere gelmek isteyen engellilere uygun şartlar oluşması için mücadele ediyordu. Onunla konuştuğumda bana hayatının ikiye ayrıldığı söyledi. AK Parti'den önce ve AK Parti'den sonra diye hayatını ayırdığını söyleyen bu vatandaşımız gibi binlerce vatandaşımız oldu. Engelli vatandaşlarımız AK Parti belediyeleri sayesinde hizmetle ve ilgiyle tanıştı" diye konuştu."Sizlere yapılan lütuf değil sizin hakkınız""Sizlere yapılan hizmetler sizlere lütuf değil sizin hakkınız hatta gecikmiş olan hakkınızdır" diyen Uysal, "Biz bunları yaparsak borcumuzu ödemiş oluruz yapmazsa size borçlu kalırız" ifadelerini kullandı."Engellilerin önündeki engelleri kaldırmak için daha çok çalışmalıyız"Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerle ilgili çalışmalarını anlatan Uysal, "Yaz kampımız olsun ve de yeni yaptığımız kamplar da var. Bunlarla alakalı 12 ay sürecek şekilde çalışmalarımız var. Burada da bugün hep beraber toplandılar ve hem kendi içerisinde çıkardıkları müzisyenler, ve farklı dalda alanlarda yetenekli arkadaşlar bugün burada eğleniyorlar. Kendileri adına da kendilerini hatırlama ve o engelleri kaldırma adına umut olarak değerlendiriyorlar. İnşallah biz yöneticiler de bir hatırlatma günü olur bugün" diye konuştu."İnşallah 2020'de Avrupa 2022'de Dünya Kupasını alacağız"Engelli olmadan önce futbol oynarken özellikle engelli vatandaşlara yardım ettiğini söyleyen Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak ise, "Engelli olacağım hiç aklıma gelmiyordu. Mayına basıp ayağımı kaybettikten sonrasında ayağa kalktığımda beri kalkış o kalkış kendime söz vermiştim; 'engelli kardeşlerimiz adına farkındalık ile alakalı ne yapabiliriz?' diye. Sonrasında ki süreçte de Ampute takımımızda öyle bir ekip olduk ve ben de ağabeyleri olarak bu takıma Ampute'ye odaklandım. Avrupa Şampiyonu olduk ve Avrupa'ya bir ders verdik. Dünya'ya da ders verecektik final oynadık orada da talihsiz bir durum oldu penaltı kaçırdım. Olmadı ama belki de Mevlam bizim çıtamızı yavaş yavaş yükseltiyor. Pes etmedik ve o da bir engel değildir, onu da kaldırdık ortadan. İnşallah 2020'de Avrupa Şampiyonluğu ve 2022'de Dünya Kupası'nı aldığımızda Ampute Futbol, Dünya'da Türkiye'den sorulacak" açıklamasını yaptı.3 Aralık Dünya Engelliler Günü yemeğine katılan birçok vatandaş ile Başkan Mevlüt Uysal programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Program dans gösterileri ve koronun şarkılar söylemesiyle sona erdi.