İstanbul Büyükşehir Belediyesi 8 noktada aşure dağıttı

İBB dün, yüz yıllardır halk arasında dayanışma, paylaşma, muhabbet, birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen Aşure Günü'nde 70 bin kişiye aşure dağıttı.

Dağıtılan 9 tonluk aşure, İBB aşçıları tarafından 2 günde kaynatıldı, İstanbul'un 8 noktasına servis edildi.

Mecidiyeköy, Yenikapı, Kadıköy, Üsküdar, Eminönü, Beşiktaş, Beylikdüzü ve Kocamustafapaşa gibi İstanbul'un en kalabalık meydanlarında konumlandırılan Mobil Büfeler sayesinde on binlerce vatandaşa aşure ikram edildi.

12 ÇEŞİT MALZEME KULLANILDI

70 bin kişiye ikram edilen aşurelerde Alevi geleneklerine uygun olarak fasulye, nohut, buğday, fındık, fıstık, incir, kayısı, kuru üzüm, kuş üzümü, dut, nişasta, şekerden oluşan yaklaşık 9 tonluk 12 çeşit malzeme kullanıldı.