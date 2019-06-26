İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu'nu karşılamaya hazırlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nde, 23 Haziran'da yeniden belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 'nu karşılamak için hazırlıklar başladı. Belediye Sarayı, Atatürk posteri ve bayraklarla donatıldı. Belediye önünde yapılacak konuşma için ses düzeninin kurulumu sabah erken saatlerde yapıldı. Canlı yayın araçları konumlanmaya başlandı.

MÜHRÜ VALİDEN ALACAK

İBB görevlilerinden edinilen bilgiye göre İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra belediyeye gelecek ve başkanlık mührünü, İBB Başkanlığı'nı vekaleten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan alacak.

Habertürk 'ün haberine göre, devir teslim töreninin ardından Başkan İmamoğlu, belediye önünde toplanması beklenen kalabalığa hitaben bir konuşma yapacak.

Hazırlık çalışmaları, İBB ve Valilik görevlilerinin koordinasyonunda yürütülüyor.