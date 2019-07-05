İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanan Yavuz Erkut kimdir?

Yavuz Erkut, Ekrem İmamoğlu'nun da daha önce açıkladığı gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine getirildi. Yavuz Erkut kaç yaşında? Yavuz Erkut hayatı, biyografisi…

YAVUZ ERKUT KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediye si Genel Sekreteri Erkut, 1955 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde yapan Yavuz Erkut, 1979'da TÜPRAŞ'da çalışma hayatına başladı.

SOCAR ŞİRKETİNİN TÜRKİYE BAŞKANLIĞINI YAPTI

Erkut, 2005-2015 yılları arasında TÜPRAŞ CEO'su olarak görev yaptı. Azerbaycan devletinin petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR'ın Türkiye Başkanlığını da üstlenmişti. 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Yavuz Erkut'u İBB Başkanı genel sekreteri olarak görevlendirdi.