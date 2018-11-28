İstanbul Büyükşehir Belediyesi Helal EXPO Fuarı'nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Dünya Helal Zirvesi 2018 ve zirve kapsamında yapılacak 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı'na katılıyor.

6. İİT Helal Expo Fuarı'nda; helal gıda, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve tekstil-muhafazakâr moda gibi farklı sektörlerden 250'yi aşkın ulusal ve uluslararası firma yer alacak. Uluslararası katılımcı ülke sayısının her geçen gün arttığı fuara, bu yıl 80'in üzerinde yabancı ülke temsilcisinin katılması bekleniyor.

Dünya Helal Zirvesi ve IIT Helal Expo fuarını 2017 yılında 30 bine yakın misafir ziyaret etti. Bu rakamın 7 bine yakınını yabancı satın alma heyetleri, uluslararası akademisyenler ve yabancı delegeler oluşturdu. 72 ülkeden katılım sağlandı.