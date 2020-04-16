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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hayalimdeki 23 Nisan Resim yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerden coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

16.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:46
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hayalimdeki 23 Nisan Resim yarışması

Covid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Bayramı ile ilgili etkinlikleri dijital ortama taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan etkinleri çerçevesinde "Hayalimdeki 23 Nisan Resim Yarışması" düzenliyor.

Yarışmaya,İstanbul'da ikamet eden 15 yaşını doldurmamış tüm çocuklar katılabilecek. Çocuklardan hayallerindeki 23 Nisan'ı, istedikleri malzeme ve teknikle resmetmesi isteniliyor.

Yarışmaya katılım Evde23nisan.ibb.gov.tr web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Bu sayfada yer alan, çocukların ve ebeveynlerinin bilgilerini içeren başvuru formu doldurulduktan sonra, çocukların yarışmaya katılacakları resmin dijital fotoğrafının 19 Nisan 2020 saat 00.00'a kadar siteye yüklenmesi gerekiyor.

En çok beğenilen 400 resmin sahibine hediyelerin verileceği yarışmada ayrıca, bu resimlerden oluşturulacak bir kolajın önümüzdeki dönemde İETT otobüslerine giydirilmesi planlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Güncel
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