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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişlerine termal kamera konuldu

İSTANBUL l Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs önlemleri kapsamında Saraçhane'deki belediye sarayı girişlerine termal kamera koydurdu.

25.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:52
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişlerine termal kamera konuldu
İSTANBUL l Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs önlemleri kapsamında Saraçhane'deki belediye sarayı girişlerine termal kamera koydurdu.

İBB yetkilileri salgına karşı önlem amaçlı olarak belediye sarayının 3 girişine  termal kamera yerleştirildiğini söylediler.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel

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