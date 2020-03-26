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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19 tedbirleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili tedbirlerini arttırıyor.

26.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19 tedbirleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili tedbirlerini arttırıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'nda Kovid-19'a bağlı ölümler için mezarlıklar belirlendiği, personelin koruma donanımlarının da defin için uygun hale getirildiği belirtildi.
Bu kapsamda Avrupa Yakası'nda Kilyos, Anadolu Yakası'nda ise Yukarı Baklacı mezarlıklarının defin yeri olarak belirlendiği ve mezarlıkların definler için yeniden düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Defin işlemlerinde personel sağlığının korunması için de gerekli önlemleri aldı. Alınan yeni bir kararla, İstanbul'da meydana gelen her ölüm vakası, koronavirüsten gerçekleşmiş gibi varsayılıyor ve defin işlemleri sırasında önlemler en üst düzeyde alınıyor. Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı tüm personel, sahada iş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği tam donanımla çalışmalarını sürdürüyor."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası, Avrupa Yakası, Güncel

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