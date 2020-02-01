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İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Arzu Emiroğlu (xx)ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak (xxx), Mustafa Koç (xxx), Lagumdzija (xxx), Yiğit (xx), Mert Matic (xx), Bravo (xx), Caner (xx)İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Abdülsamet (x), Özkan...

01.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:58İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

SALON: Atatürk Venus Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Arzu Emiroğlu (xx)

ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak (xxx), Mustafa Koç (xxx), Lagumdzija (xxx), Yiğit (xx), Mert Matic (xx), Bravo (xx), Caner (xx)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Abdülsamet (x), Özkan (xx), Serhat (x), Batuhan (xx), Uğur (x), Caner Çiçekoğlu  (x), Beytullah (x), Caner Pekşen (xx), Enaboifo (x)

SETLER: 25-17, 25-19, 25-17

SÜRE: 70 dakika (23, 25, 22)

AXA Sigorta Efeler Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Arkasspor, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Vestel Venus Atatürk Voleybol Salonu'undaki mücadelenin ilk setini 25-17 kazanan Arkasspor durumu 1-0'a getirdi. İkinci sete de hızlı başlayan İzmir ekibi 25-19'luk galibiyetle tabelayı 2-0 yaptı. Üçüncü sette de üstünlüğü rakibine bırakmayan İzmir temsilcisi, 25-17'lik skorla karşılaşmayı 3-0 kazandı.


- İzmir

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Kemal Atatürk, voleybol, Vestel, Spor

Kaynak: DHA

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