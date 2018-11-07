İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Donar: 47-85

SALON: Cebeci
HAKEMLER: Ognjen Jokic, Vasiliki Tsaroucha, Vladimir Tsekov
İSTANBUL BŞB: Ali Berent
Kavaklıoğlu 3, Mert Gizir 4, Ahmet İlker Tunalı 5, Minchev 7, Semih Erden
13, Mert Çevik
, Bekir Karlı 3, Sabahattin Can Göndür 8, Ramazan Tekin 4
DONAR: Cunningham 5, Gipson 8, Wall 8, Dourisseau 10, Koenis 12, Callahan 8, Hammink 13, Mast 3, Pasalic 2, Sitton 7, Slagter 9, Hoeve
1'İNCİ PERİYOT: 15-15
İLK YARI: 26-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 37-56
FIBA Avrupa
Kupası C Grubu 4'üncü hafta maçında stanbul Büyükşehir Belediyespor
kendi sahasında Hollanda
ekibi Donar'a 85-47 yenildi.
Semih Erden,Ali Berent,Büyükşehir Belediyespor
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:12