07 Kasım 2018, 22:12
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Donar: 47-85

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Donar: 47-85

SALON: CebeciHAKEMLER: Ognjen Jokic, Vasiliki Tsaroucha, Vladimir TsekovİSTANBUL BŞB: Ali Berent Kavaklıoğlu 3, Mert Gizir 4, Ahmet İlker Tunalı 5, Minchev 7, Semih Erden 13, Mert Çevik, Bekir Karlı 3, Sabahattin Can Göndür 8, Ramazan Tekin 4DONAR: Cunningham 5, Gipson 8, Wall 8, Dourisseau...



SALON: Cebeci

HAKEMLER: Ognjen Jokic, Vasiliki Tsaroucha, Vladimir Tsekov

İSTANBUL BŞB: Ali Berent Kavaklıoğlu 3, Mert Gizir 4, Ahmet İlker Tunalı 5, Minchev 7, Semih Erden 13, Mert Çevik, Bekir Karlı 3, Sabahattin Can Göndür 8, Ramazan Tekin 4

DONAR: Cunningham 5, Gipson 8, Wall 8, Dourisseau 10, Koenis 12, Callahan 8, Hammink 13, Mast 3, Pasalic 2, Sitton 7, Slagter 9, Hoeve

1'İNCİ PERİYOT: 15-15

İLK YARI: 26-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 37-56

FIBA Avrupa Kupası C Grubu 4'üncü hafta maçında stanbul Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında Hollanda ekibi Donar'a 85-47 yenildi. Semih Erden,Ali Berent,Büyükşehir Belediyespor
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:12



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