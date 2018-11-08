08 Kasım 2018, 00:40
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Donar: 47-85

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Donar: 47-85

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hollanda ekibi Donar'a 85-47 mağlup oldu.



Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu 4. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hollanda ekibi Donar'a 85-47 mağlup oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla 4. yenilgisini yaşadı. Hollanda temsilcisi ise 3. galibiyetini elde etti.

Pota altından Semih Erden'le basketler üreten İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 5. dakikayı 11-7 üstün geçti. Slagter ve Pasalic'in sayılarıyla Donar oyunu dengeledi ve ilk çeyrek 15-15 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrekte basit top kayıpları yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında hızlı hücumlarda sayılar üreten Donar, 14. dakikada farkı 5 sayıya (17-22) çıkardı. Koenis'in etkili oyunuyla 19. dakikada farkı çift hanelere (23-33) taşıyan Hollanda temsilcisi, soyunma odasına da 33-26 üstün gitti.

İkinci yarıya Wall'ın üç sayılık basketiyle başlayan Donar, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında 24. dakikayı 14 sayı (30-44) farkla önde tamamladı. Oyun disiplinini kaybeden rakibi karşısında Callahan'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle farkı açan Hollanda temsilcisi, final periyoduna 56-37 üstün girdi.

Son çeyrekte Hammink, Slagter ve Koenis'le rahat sayılar bulan Donar, farkı açmaya devam etti ve sahadan 85-47 galip ayrıldı.

Salon: Cebeci

Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Vladimir Tsekov (Bulgaristan) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Ali Berent Kavaklıoğlu 3, Mert Gizir 4, Ahmet İlker Tunalı 5, Minchev 7, Semih Erden 13, Mert Çevik, Bekir Karlı 3, Sabahattin Can Göndür 8, Ramazan Tekin 4

Donar: Cunningham 5, Gipson 8, Wall 8, Dourisseau 10, Koenis 12, Callahan 8, Hammink 13, Mast 3, Pasalic 2, Sitton 7, Slagter 9, Hoeve

1. Periyot: 15-15

Devre: 26-33

3. Periyot: 37-56

basketbol,Hollanda,İstanbul Büyükşehir Belediyespor

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