İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 69-77

SALON: Cebeci
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek
, Kaan Büyükçil
, Polat Parlak
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Holloway 25, Mert Çevik
, Kulig 11, Sabahattin Can Göndür, Semih Erden
18, Ali Berent
Kavaklıoğlu, Mert Gizir 3, Ramazan Tekin, Babic 7, Minchev 5
GALATASARAY: Webster 13, Göksenin Köksal 11, Harrison 16, Hayes 13, Auguste 8, Caner Erdeniz
3, Ege Arar
2, Erol Can Çinko 2, Hasan Emir
Gökalp 4, Arapovic 5
1'İNCİ PERİYOT: 13-25
İLK YARI: 34-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-61
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Galatasaray
, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 77-69 mağlup etti.
Mert Çevik,Kaan Büyükçil,Serkan Emlek,Galatasaray
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:50