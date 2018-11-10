10 Kasım 2018, 19:50
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 69-77

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 69-77

SALON: CebeciHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Polat ParlakİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Holloway 25, Mert Çevik, Kulig 11, Sabahattin Can Göndür, Semih Erden 18, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir 3, Ramazan Tekin, Babic 7, Minchev 5GALATASARAY: Webster 13, Göksenin Köksal...



SALON: Cebeci

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Polat Parlak

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Holloway 25, Mert Çevik, Kulig 11, Sabahattin Can Göndür, Semih Erden 18, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir 3, Ramazan Tekin, Babic 7, Minchev 5

GALATASARAY: Webster 13, Göksenin Köksal 11, Harrison 16, Hayes 13, Auguste 8, Caner Erdeniz 3, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 2, Hasan Emir Gökalp 4, Arapovic 5

1'İNCİ PERİYOT: 13-25

İLK YARI: 34-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-61

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 77-69 mağlup etti. Mert Çevik,Kaan Büyükçil,Serkan Emlek,Galatasaray
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:50



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