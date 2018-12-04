İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gfc Ajaccio'yu Konuk Edecek

Voleybolda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi GFC Ajaccio'yu konuk edecek.
Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta Fransa deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmişti.
Türk ekibi, rakibine yarın 3-2 yenilse dahi adını 8'li finaller turuna yazdıracak.
GFC Ajaccio'nun rövanş maçını 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise tur atlayacak takım altın setin ardından belli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, turu geçmesi durumunda Olympiakos (Yunanistan)-Shakhtior (Belarus) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
04 Aralık 2018 Salı 11:39