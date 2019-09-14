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İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünde yeni dönem

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünde yapılan olağanüstü genel kurulda Fatih Keleş başkanlığa seçildi.

14.09.2019 14:30İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünde yeni dönem
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünde yapılan olağanüstü genel kurulda Fatih Keleş başkanlığa seçildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, faaliyet ve mali raporların sunumunun ardından önceki kulüp yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.
Toplantının son bölümünde yeni dönem için başkan ve yönetim kurulu ile denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı. Seçim sonucunda Fatih Keleş kulübün yeni başkanı oldu.
Keleş'in listesinde asil üye olarak İbrahim Edin, Erdem Aslanoğlu, Ethem Pişkin, Ertan Yıldız, Adem Kuyumcu, İbrahim Özkan, Erdal Yolcu, Tuncay Yılmaz, Şirin Mine Kılıç ve Lemi Çelik yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Keleş, Spor

Kaynak: AA

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