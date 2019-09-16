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İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligden çekiliyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon başlamadan önce borç yükleri dolayısıyla ligden çekilme kararı aldı.

16.09.2019 15:33

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon başlamadan önce ligden çekilme kararı aldı.

2 EKİP DAHA LİGDEN ÇEKİLMİŞTİ

Fanatik'in haberine göre; Çekilme kararının sebebi takımın borç yükünün çokluğu ve bu borçların altından kalkılamayacak olması. 2018-2019 sezonu öncesinde Eskişehir Basket ve Trabzonspor Basket takımları da Basketbol Süper Ligi'nde oynamama kararı almıştı.

1. Lig'e düşen Uşak Sportif de faaliyet durduran bir başka takım olmuştu.

FATİH KELEŞ BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Fatih Keleş başkanlığa seçilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, faaliyet ve mali raporların sunumunun ardından önceki kulüp yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.

Toplantının son bölümünde yeni dönem için başkan ve yönetim kurulu ile denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı. Seçim sonucunda Fatih Keleş kulübün yeni başkanı oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligden çekiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor

YORUMLAR(6)
MUSTAFA:musluk kesildi tabi
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BJK:FUTBOLDA DA AYNI TUTUMU BEKLİYORUZ TARAFTARI YOK DÜNYA BİR FUTBOLCU ALDILAR GELİR NERDEN ??? DİYE SORARLAR
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KOMUTAN LOGAR:DARISIDA FUTBOL TAKIMININ LİGDEN ÇEKİLMESİNE OLUR
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TK:kendisi çok ufak bir şey sanıyordu 20 milyona belediye başkanlığı yapmayı gerçek anlamda spora giden paraları yavaştan kesiyor ki tasarruf diye milletin yüzünü boyasın benim istanbul halkına acım yok kendileri istediler adamsın imamoğlu böyle devam
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100 ATLİ:boyle giderse 7 veya 8 takim kendi aralarinda oynar. . . .
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HAKO7:İmamoğlu geldikten sonra normaldir.
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