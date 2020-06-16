İSTANBUL-CADDEBOSTAN PLAJI'NDA VATANDAŞLAR DENİZE GİRDİ; DENİZDEKİ ATIKLAR DİKKAT ÇEKTİ -1

(Havadan Görüntülerle)CADDEBOSTAN PLAJI'NDA VATANDAŞLAR DENİZE GİRDİ; DENİZDEKİ ATIKLAR DİKKAT ÇEKTİHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul DHAHavaların ısınmasıyla beraber, İstanbullular serinlemek için sahillere koştu.

16.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:47
İSTANBUL-(Havadan Görüntülerle)CADDEBOSTAN PLAJI'NDA VATANDAŞLAR DENİZE GİRDİ; DENİZDEKİ ATIKLAR DİKKAT ÇEKTİ
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA
Havaların ısınmasıyla beraber, İstanbullular serinlemek için sahillere koştu. Caddebostan Plajı'na gelen vatandaşlar, serinlemek için denize girdi. Sahilin bazı kısımlarında ise insanların arkalarında bıraktıkları atıklar dikkat çekti. Sahilde denize giren vatandaşlar havadan da görüntülendi.
Normalleşme sürecinin başlamasıyla plajlar vatandaşlara açıldı ve güneşli havadan bunalan İstanbullular sahillere akın etti. Caddebostan Plajı'na gelen vatandaşlar, denizde yüzerek serinledi ve güneşlendi. Bazı vatandaşların maskeleriyle güneşlenmesi dikkat çekti. Sahildeki ücretli olan plajlarda denize giren insanlar sayıca azken, ücret ödemek istemeyenler sahilin diğer kısımlarında denize girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ücretsiz halk plajında insan yoğunluğu yaşandığı görüldü. Vatandaşlar zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uygun davranmadı. Öte yandan, ücretsiz halk plajında denize atılmış maske, pet şişe gibi atıklar olduğu görüntülendi.
Ailesiyle plaja gelen bir vatandaş, 'Bugün ilk defa geldik, biraz hava alalım diye çıktık çocuk kumla oynasın diye. Daha çok kumla oynadı. Denize sokamadık çocuğu. Sizde görüyorsunuz etrafta maskeler var, kadın malzemeleri var, pet şişeler var. Sokamadık çocuğu da kendimiz de giremedik" dedi.
Sahilde yürüyen bir vatandaş ise, 'Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de buradan geçiyorduk. Deniz inanın pırıl pırıldı, tertemizdi. Hatta yakınlara kadar yunus balıkları geliyordu. ve şu anda insanlar denize girmeye başladıktan sonraki halini çeker misiniz. Bırakın kumu, yosunu, doğanın verdiği bir şeyi diyeceğim ama pet şişeler şişelerin kağıtları, çöpler, sigara izmaritleri her şey var denizde" diye konuştu.
Denize girerek serinleyen sporcu Lale Valieva, 'Türkiye'de bayan futbol kurucusuyum. Denizin tadını çok buruk bir şekilde çıkartıyoruz koronavirüsten dolayı. Tabi temkinli davranıyoruz. Biz de koronadan korktuğumuz için mesafemizi koruyarak, denize gelirken maskemizi takıyoruz" ifadelerini kullandı. İSTANBUL-CADDEBOSTAN PLAJI’NDA VATANDAŞLAR DENİZE GİRDİ; DENİZDEKİ ATIKLAR DİKKAT ÇEKTİ -1

Kaynak: DHA

Etiketler: Caddebostan, İstanbul, Güncel, Haber

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