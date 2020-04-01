Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul - Çanakkale yolunda ateş ölçerli sıkı tedbir

İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi yakınlarında yolu tutan polis ve jandarma ekipleri tüm araçları tek tek durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor.

01.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:53
İstanbul - Çanakkale yolunda ateş ölçerli sıkı tedbir
İstanbul- Çanakkale yolunun Tekirdağ 'ın Malkara ilçesi yakınlarında yolu tutan polis ve jandarma ekipleri tüm araçları tek tek durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor.

Şehirlere giriş ve çıkışlarda yeni tip Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri arttırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurulup yolcuların ateşi ölçülüyor. Cihazlarla ateş kontrolü yapılarak kişiler kayıt altına alınıyor.

Trafik ekipleri, otobüslerde yolcu sayısı ve oturma düzenine yönelik kontrolde bulunuyor. Yapılan kontrollerde, vatandaşların, nereden gelip nereye gittiği de sorgulanıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul - Çanakkale yolunda ateş ölçerli sıkı tedbir - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır Haberler
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haberler
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
’Erkekten hemşire mi olur’ diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu Haberler
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Haberler
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali’ye tepki yağıyor Haberler
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti Haberler
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti
Bağış hesapları bloke edilen İBB’den ilk hamle geldi Haberler
Bağış hesapları bloke edilen İBB'den ilk hamle geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:26: Afyonkarahisar'da baharın müjdecisi bademler çiçek açtı - Haber 15:26: "Koronavirüs sessizliği" Süleymaniye - Haber 15:26: Tatvan'da aşılama çalışması - Haber 15:26: Erdoğan: "Sokakları boşaltıp zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayarak, temizliğimize dikkat ederek... - Haber 15:26: Hükümetlerine güvenmeyen Arap toplumu Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri umursamıyor - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber