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İstanbul - Çanakkale yolunda ateş ölçerli sıkı tedbir

- İstanbul - Çanakkale yolunda ateş ölçerli sıkı tedbir İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi yakınlarında yolu tutan polis ve jandarma ekipleri tüm araçları tek tek durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor.

01.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:21
- İstanbul - Çanakkale yolunda ateş ölçerli sıkı tedbir
TEKİRDAĞ - İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi yakınlarında yolu tutan polis ve jandarma ekipleri tüm araçları tek tek durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor.
Şehirlere giriş ve çıkışlarda yeni tip korona virüsü (Covid-19) tedbirleri arttırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurulup yolcuların ateşi ölçülüyor. Cihazlarla ateş kontrolü yapılarak kişiler kayıt altına alınıyor.
Trafik ekipleri, otobüslerde yolcu sayısı ve oturma düzenine yönelik kontrolde bulunuyor. Yapılan kontrollerde, vatandaşların, nereden gelip nereye gittiği de sorgulanıyor.
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İstanbul - Çanakkale yolunda ateş ölçerli sıkı tedbir

Kaynak: İHA

Etiketler: Malkara ilçesi, Çanakkale, İstanbul, Genel

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İstanbul - Çanakkale yolunda ateş ölçerli sıkı tedbir
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