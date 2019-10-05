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İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Tekirdağ'ın Malkara ilçesi girişinde, İstanbul'dan Çanakkale yönüne trafik felç oldu.

05.10.2019 01:15İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli
Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Tekirdağ'ın Malkara ilçesi girişinde, İstanbul'dan Çanakkale yönüne trafik felç oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından Malkara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'dan ve Keşan'dan Malkara giriş yolunda, şiddetli yağış nedeniyle yoğun su birikintisi oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, yan yolda suyla kaplanan zeminde arıza yapan araçlar yolda kaldı.

İlçe Trafik Polisi ekibi de su birikintilerinin oluştuğu alanı duba ile kapatarak, vatandaşların mağdur olmaması için güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yağış boyunca bölgede devriye gezdi.

Karayolları ekipleri, yolun açılması yoğun çaba sarf ediyor. - TEKİRDAĞ

Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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