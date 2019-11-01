İstanbul-çarptığı motosikletliyi yaralı halde bırakıp kaçtı

Küçükçekmece, D-100 Karayolu'nda motosikletliye çarptığı iddia edilen otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Kaza saat 10.30'da D-100 yan yol Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Topkapı istikametinde 34 RG 171 plakalı motosikletiyle Topkapı istikametine giden Cemal Yürüyen'e görgü tanıklarının iddiasına göre 34 TU 4733 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve bir süre yerde sürüklenen motosikletli yaralandı. Kazayı gören diğer motosikletliler olay yerinde toplanınca kalabalığı fırsat bilen 34 TU 4733 plakalı araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan Cemal Yürüyen için kaza yerine ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Daha sonra sedyeye taşınan Cemal Yürüyen Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"RESMEN KAÇTI GİTTİ"

Görgü tanığı Tolga Türker, "Motorun suçu yok normal şeridindeydi. Bir anda ben motoru boşta gördüm. Kalabalıktan istifade bastı gitti adam. Plakasını aldık 34 TU 4733. Resmen kaçtı gitti." dedi.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA