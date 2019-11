İstanbul carrefoursa midye satışına başladı

CarrefourSA midye satışına başladıKutay Kartallıoğlu: 12 ay boyunca 70 çeşit taze balığı tüketiciyle buluşturuyoruzİSTANBUL, (DHA) ' CarrefourSA, Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, kültür balıkçılığını destekleyerek, 12 ay boyunca kaliteli ve güvenilir balık ürünlerini tüketiciyle buluşturduklarını söyledi. Kartallıoğlu, 'Erdek açıklarındaki midye yetiştiricilik tesislerinden midye alıyoruz. Böylelikle bir ilke daha imza atarak canlı kara midye satmaya başladık' dedi.Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu ve Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı Ali Nadir Akan, CarrefourSA Fulya Hipermarketi'nde balık ve deniz mahsullerine ilişkin yenilikleri aktarmak için basın toplantısı düzenledi.Balık ürünlerine ilişkin bilgi veren CarrefourSA, Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, balığın denizden çıkmasından reyonda satılmasına kadar her süreci kontrol ettiklerini vurguladı. Kültür balıkçılığını destekleyerek reyonlarına yılın 12 ayı 60 ' 70 çeşit balık getirebildiklerini vurgulayan Kartallıoğlu, 'Sürdürülebilir balıkçılığa verdiğimiz destekle reyonlarımıza deniz balıklarının yanı sıra 12 ay boyunca taze, kaliteli ve güvenilir kültür balıkları getiriyoruz. Alım yaptığımız çiftliklerin en önemli özelliği izlenebilirliği ve kalite standartlarına uygunluğu. Herhangi bir CarrefourSA marketinden aldığınız balığın etiketine baktığınızda o balığın hangi tedarikçiden alındığını, hangi bölgeden avlandığını ya da hasat edildiğini öğrenebiliyorsunuz' diye konuştu.Balık ve deniz mahsulü sattıkları market sayını 184'e çıkardıklarını söyleyen Kartallıoğlu, 'Balık, av mevsiminin başlayıp çeşitliliği artmasıyla birlikte satışı artan bir ürün. Balığın bulunabildiği dönemlerde et satışına yakın miktarda balık satışı gerçekleştiriyoruz. Sene sonuna 8 bin ton balık ve deniz mahsulü satışı hedefliyoruz. Balığı yalnızca reyonlarımızdan satmıyoruz, mevcut 12 adet Lezzet Arası restoranımızda da balık, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bugün için Lezzet Arası restoranlarımızın bulunduğu marketlerimizdeki balık satışının toplam balık satışımıza yüzde 30'a varan katkı sağladığını dile getirebiliriz' ifadelerini kullandı.'KARA MİDYE SATMAYA BAŞLIYORUZ'Bir sokak lezzeti olan midyeye talebin artığını belirten Kutay Kartallıoğlu, 'Güvenli çiftlik midyelerini reyonlarımızda satışa sunmak için yaklaşık bir yıldır yerinde süreci takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izlemesi sonucu onay vermiş olduğu Erdek açıklarındaki midye yetiştiricilik tesislerinden midye almaya başladık. Böylelikle bir ilke daha imza atarak canlı kara midye satışı gerçekleştiren tek gıda perakendecisi olduk. Ürünler çiftlikte hasat edildikten sonra arındırma tesisinde arındırılarak soğuk zinciri bozulmadan paketlenip reyonlarımıza ulaşmaktadır. Bu sayede günümüzde sıkça tüketilen ancak mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan riskler barındırabilen midye konusunda müşterilerimize üretimden reyona gelene kadar her süreci kontrol altında olan midyeleri sunuyoruz. Müşterilerimiz dilerlerse balık reyonumuzdan canlı halde midyelerini alabilecek, dilerlerse de Lezzet Arası restoranlarımızda dolma ve tavasını tüketebileceklerdir' dedi.'EN ÇOK PALAMUT SATTIK'Bu yıl en çok balık satışı yaptıkları illeri sıralayan Kartallıoğlu, ' İstanbul , Adana, Mersin, Antalya, Bodrum ve Konya diyebiliriz. Mevsiminde en çok Hamsi, İstavrit, Lüfer ve Palamut tercih edilirken mevsim dışında da Çipura, Levrek ve Somon tercih ediliyor. Mevsim balıkları açısından baktığımızda ise geçen sene en çok sattığımız ürün 850 tonla palamut oldu. Çipura, Levrek ve Somon ise her ay en çok satanlar listesinin başında yer alıyor. Bu üç ürün yıllık ortalama 5500 ton satış hacmine sahip' ifadelerini kullandı.CarrefourSA Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı Ali Nadir Akan da balık ve deniz mahsulü satışındaki performanslarına değindi. Akan,?Kurduğumuz Su Ürünleri Platformu sayesinde yılın 12 ayı boyunca reyonlarımıza taze, kaliteli ve güvenilir balık ve deniz mahsulü getirebiliyoruz. Hem av sezonundan hem de çiftliklerden reyonlarımıza ulaşan balıkları, alanında uzman kadromuzla müşterilerimize sunuyoruz. Balık, uzmanlık isteyen bir konu olduğu için hem işine hakim personelle çalışıyoruz hem de dönem dönem bu konuda eğitimler gerçekleştiriyoruz. Tasarım açısından yenilediğimiz reyonlarımız sayesinde müşterilerimiz artık çok daha fazla balık ve deniz mahsulü çeşidine ulaşabilir hale geldi? diye konuştu.