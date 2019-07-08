08.07.2019 17:47
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Meteoroloji'den İstanbul'un 3 ilçesi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinden gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, İstanbul'un 3 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

SEL, SU BASKINI VE YILDIRIM DÜŞMESİ GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'den İstanbul'un 3 ilçesi için sağanak yağış uyarısı
Kaynak: DHA
Arnavutköy, İstanbul, Çatalca, DHA, Güncel

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