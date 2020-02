İstanbul-cerrahpaşa tıp fakültesi'nden çocukluk çağı kanserlerine farkındalık projesi

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çocukluk çağı kanserlerine karşı farkındalık yaratmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi düzenlendi. Çocukluk çağı kanserlerine karşı farkındalık yaratmak amacıyla Kopuzlar Vakfı'nın katkılarıyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 'Farkındayım Çocuklar Sağlıklı Büyüsün' isimli sosyal sorumluluk projesinin açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile birlikte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve hasta yakınları katıldı. Açılış töreni öncesinde katılımcılar Osman Bahri Turgut fotoğraf sergisi ve ' Çocukların Gözünden Kanser' resim sergisinin açılış kurdelesini keserek resimler hakkında bilgiler aldılar.'HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPINCA BÖYLE BAŞARILI PROJER ÇIKIYORHerkesin üzerine düşeni yaptığı zaman çok başarılı projelerin ortaya çıktığını belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ben projenin öncelikle nasıl başladığının hikayesini anlatayım. Ülkemizin gelişmesinin sivil toplum örgütleri ile nasıl başarılacağının bir hikayesi bu. Bir ülkede sivil toplum örgütleri doğru işler yapar ise kamu bunu destekledikçe gelişmişlik ve yeniden medeniyetimiz ayağa kalkması çok kolay olur. Herkes bana ne yapılacağını değil de ben ne yapabilirim diye düşünür ise esasında her şeyin üstesinden geleceğimizin bir örneğidir burası. Çünkü başta bu farkındalık projesinin koordinatörü Neşe Hanım olmak üzere, Kopuzlar Vakfı bu konuda bizim değil onların önderliğinde bizleri zorlayarak ve bizlere bu heyecanı ileterek böyle bir projeyi başlatıyoruz. Bu esasında şunu gösterir, herkes oturduğu yerden beklemeyecek. Ne yapabilirim diye, ne faydam olur diye herkes kendi üzerine düşeni yaptığı zaman böyle başarılı projeler ortaya çıkıyor dedi.'HEYECANI ÇOK NET HİSSETTİMAçılış töreninde konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise Böyle güzel bir çalışmanın içerisinde olmak ve bu toplantının arifesinde bulunmak bizler için çok önemiydi. Ben öncelikle herkesi saygı ve sevgimle selamlıyorum. Günümüz 21'inci yüzyıl becerileri ile donanmış çocukları yetiştirme çabası ile devam ediyor. Bir eğitim kurumu olarak özellikle bu çabalar içerisinde kurumsal işbirliklerini, kurumsal çalışmalar noktasında sivil toplum örgütleri birlikte çalışmayı çok önemsiyoruz. Günümüzün becerilerinden bir tanesi de takım çalışması içerisinde yer alabilmek. Bugün de konuşmalardan sonra bunun heyecanını çok net olarak hissettim. Konuşulan çocuk ise, çocuğun sağlığı ise İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü de tabi ki bu çalışmanın içerisinde olacaktır dedi.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da, Bu proje içerisinde çocukluk çağı kanserleri farkındayım projesi içerisinde bizim üniversitemizin bir mensubunun fikri ile ortaya çıkmış ve bu kurumları bir araya getirmiş olduğu için ben öncelikle Neşe Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Kopuzlar Vakfı'na da vermiş olduğu destek nedeniyle teşekkür ederim. İl Sağlık Müdürlüğümüz, İl Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte ortak çalışması ile birlikte inşallah toplumumuzu çocukluk kanserleri açısından bilgilendirmiş olacağız diye konuştu.15 ŞUBAT DÜNYA'DA ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERLE FARKINDALIK GÜNÜİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre, '15 Şubat tüm dünyada Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü olarak kabul edilmekte ve çocukluk çağı kanserleri simgesel olarak altın rengi ile sembolize edilmektedir. Dünya da her yıl yaklaşık 300 bin ve ülkemizde her yıl yaklaşık 3 bin çocuk ve adölesan kanser tanısı konulmakta. Özellikle önlenebilir olmayan çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı çok büyük önem kazanmaktadır. Erken tanı konusunda ailelere ve okullara verilecek eğitim ile çocukluk çağı kanserlerinin zamanında tanınması ve daha etkin tedavisi mümkün olacaktır denildi.