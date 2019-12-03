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İstanbul-çevre mühendisleri odasından cumhurbaşkanı erdoğan'ın veto kararına destek

Çevre Mühendisleri Odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto kararına destekÇevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr.

03.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:02İstanbul-çevre mühendisleri odasından cumhurbaşkanı erdoğan'ın veto kararına destek
Çevre Mühendisleri Odasından Erdoğan'ın veto kararına destek
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Bozoğlu: Erdoğan'ın veto kararı umut verici
İSTANBUL, (DHA) ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmesini değerlendiren TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, 'Çok değerli, umut verici ve önemlidir. Bu anlamda olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz' dedi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto kararını desteklediklerini söyleyerek, kararın önemli ve olumlu olduğunu vurguladı. Dr. Bozoğlu, 'Çevre mevzuatına uyum sağlamayan bu tesislerin durması gerekiyor. Çevresel yatırımlarını yapmaları lazım' diye konuştu.
'TESİSLERİN ÇEVRE MEVZUATINA UYMASI LAZIM'
Termik santrallerin tek probleminin filtre sistemleri olmadığını aktaran Dr. Bozoğlu, 'Atık sahalarında da tehlikeli atıklar bulunduğunu ve vahşi depolama alanları oluşturduklarını biliyoruz. Yer altı sularımıza, topraklarımıza, tarım alanlarımıza da zarar veren etkiler yaratıyor. Dolayısıyla bu tesislerin tam anlamıyla çevre mevzuatına uyumlu hale getirilmesi hedefinin konması lazım' ifadelerini kullandı.
'OLUMLU DÖNÜŞLER MUTLULUK VERİCİ'
Türkiye'nin havasının, suyunun ve toprağının kirlenmemesi için çaba harcamak gerektiğini belirten Dr. Bozoğlu, 'Şu anda 1 ayları kaldı. 1 ay içerisinde bu yatırımları yapamazlarsa 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle mutlaka bu tesislerin durdurulması gerekiyor. Çevresel yatırımlar tamamlanıncaya kadar da çalıştırılmaması lazım. Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK), meslek odalarının, kişi ve kurumların bu süreçte verdiği çabalar sonuç verdi. Siyaset alanının bu çabalara olumlu dönüş yapması mutluluk verici. Bundan sonra yapılması gereken şey Türkiye'nin havasının, suyunun, toprağının kirlenmemesi için çaba harcamaktır' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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