14.06.2019 17:46
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İSTANBUL- CHP SANCAKTEPE'DE SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR - Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHACHP, Sancaktepe'de seçim sonuçlarına itiraz etti.

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR - Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
CHP, Sancaktepe'de seçim sonuçlarına itiraz etti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Hukuk Komisyonu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'dan oluşan heyet ellerindeki itiraz dosyalarını, ilçe seçim kuruluna teslim etti.
Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama, Sandıklarda yapılan manipülasyonlara itiraz etmek için 2 gündür 48 saat aralıksız uyumadık. Tüm avukat arkadaşlarımız ve milletvekili genel başkan yardımcılarımız Profesör İbrahim Kaboğlu hocamızın eşliğinde yüzlerce mazbataya itirazlarımızı yaptık dedi.
İbrahim Kaboğlu ise, Sandık, demokrasidir. Ama sandığın, seçimin anayasanın gösterdiği kurallara uygun olarak yapılması gerekiyor. O da seçmenlerin kullandıkları oyların sonuçlara düzgün olarak yansımasıdır. Bizim burada incelediğimiz yüzlerce oy, sonuç tutanakları, birleştirme tutanakları, seçmen iradesini anayasaya ve ilgili yasalara uygun olarak yansıtmadığını gözlemlemiş bulunuyoruz. Bu bakımdan örnek olarak 360 seçim tutanağına karşı sandığa karşı başvuruda bulunduk şeklinde konuştu.
Özgür Özel de, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda 120 milletvekili İstanbul'dadır. ve İstanbul'daki ilçe seçim kurullarında itirazlar, tamamlanana kadar atılmış olan oyların içinde bulunduğu mühürlü çuvalların toplandığı merkezlerdir. 24 saat esasına göre değişimli olarak nöbet tutuyorlar diye konuştu.
Sancaktepe'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Ak Parti Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü yüzde 49.88, CHP Belediye Başkan Adayı Özgen Nama yüzde 47.2 oranında oy almıştı.İSTANBUL- CHP SANCAKTEPE'DE SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ
Kaynak: DHA
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
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