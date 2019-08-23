Haberler» Güncel» Haber

İSTANBUL - ÇİÇEK KAVGASINI DAMAT AYIRDI

Haber-Kamera: Özgür EREN Şişli'de nikah dairesinde çiçekleri koparan çocukları uyaran görevli ile çocukların yakını yumruklu kavgaya tutuştu.

23.08.2019 12:01 İSTANBUL - ÇİÇEK KAVGASINI DAMAT AYIRDI

Haber-Kamera: Özgür EREN
Şişli'de nikah dairesinde çiçekleri koparan çocukları uyaran görevli ile çocukların yakını yumruklu  kavgaya tutuştu. Kavgayı damat ve diğer davetliler ayırdı. Kavga anı ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Olay Şişli Evlendirme Dairesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yakınlarının nikahı için evlendirme dairesine gelen davetliler  nikah dairesinin önünde nikah saatini beklemeye başladı. Nikaha gelen damat ve gelin yakınlarının çocukları düğün sahiplerine gönderilen çelenklerin çiçeklerini koparmaya başladı. Çocuklar nikah dairesi görevlileri tarafından uyarıldı.
Bir süre sonra tekrar çocuklar çelenklerde bulunan çiçekleri tekrar koparmaya başladı. Görevliler çocukları tekrar uyarınca bu kez araya çocukların yakınları girdi. Görevliler ve çocukların yakınları bir süre  tartıştıktan sonra olay kavgaya dönüştü ve iki kişi  yumruklaşmaya başladı. Hemen araya giren diğer davetliler ve damat kavgayı ayırdı. Kavga sırasında bazı kadınlar çığlık atarken  evlendirme dairesinde kısa süreli panik yaşandı. Bu kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü
-----------------------
-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ
-İki kişinin kavga etmesi
-Kavgayı ayırmaya çalışanlar
-Çığlıkların yükselmesi
-Kavga edenlerin ayrılması
-Damattan detay görüntü



Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:13   Nakliye maliyeti üreticinin en büyük derdi
13:12   UMED'den HDP'ye basın özgürlüğü tepkisi
13:12   Tekirdağ'da bin 500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi
13:11   2 katlı evin tabanı çöktü: 4 kişi kurtarıldı
13:11   Evin zemini çöktü
13:10   Kuyruğun sonu gelmedi
13:09   Kadıköy'de esnafı bıçaklayan eylemci adliyeye sevk edildi