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İstanbul çıkışında denetimler devam ediyor

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle megakent İstanbul dahil otuz büyükşehir ve akciğer hastalığının en fazla görüldüğü Zonguldak'ın giriş ve çıkışları on beş günlüğüne kapatıldı.

05.04.2020 01:28 | Son Güncelleme: 05.04.2020 01:28
İstanbul çıkışında denetimler devam ediyor
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle megakent İstanbul dahil otuz büyükşehir ve akciğer hastalığının en fazla görüldüğü Zonguldak 'ın giriş ve çıkışları on beş günlüğüne kapatıldı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen önlemlerden birisi olan giriş/çıkış yasağı ile salgının yayılmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Polisin İstanbul çıkışındaki denetimi ikinci günde devam etti.

Polis ekipleri sürücülerin belgelerini kontrol etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bazı şehirlere giriş/çıkış yasağı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan genelge ile hayata geçirildi. Seyehat belgesi olmayan sürücülerin İstanbul'a giriş veya çıkışına izin verilmezken genelgede belirlenen tüm unsurları kontrol eden trafik polisleri belirlenen kurallara uymayan sürücüleri tekrardan İstanbul yönüne hareket ettirdi. Oluşturulan kontrol noktasında on dört gün daha denetim gerçekleştirecek olan ekiplere Özel Tim de destek veriyor. Tam teçhizat nöbet tutan Özel Tim, kontrol noktası ve çevrenin güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Ateş ölçümü sonucunda şüpheli olarak görülen vatandaşın da en yakın hastaneye ulaştırılması için bir ambulans yine kontrol noktasında hazır bekliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Zonguldak, İstanbul, 3. Sayfa
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