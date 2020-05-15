İSTANBUL-ÇİN'DEN GETİRDİĞİ OTO YEDEK PARÇALARI İLE YAKALANDI

Haber: Ali Ablay / İstanbul DHA ÇİN'den kaçak yollarla stop lambası, mercek far, sis farı tepe lambası gibi oto yedek parça ve aksesuarları getiren şüpheli, polis tarafından yakalandı.

15.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:37
Haber: Ali Ablay/ İstanbul DHA ÇİN'den kaçak yollarla stop lambası, mercek far, sis farı tepe lambası gibi oto yedek parça ve aksesuarları getiren şüpheli, polis tarafından yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışma sonucu 13 Mayıs tarihinde Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde çıkan TIR'ı kontrol ettiler. Polis, TIR'daki konteyner içerisinde Çin'den özel izinle getirilmesi gereken araç farlarının da aralarında bulunduğu toplam 629 parça ele geçirildi. Aracında, tampon ve panjur olarak beyan edilen 22 adet stop lambası, 8 adet mercek far, 100 adet tepe lambası, 80 adet bagaj amortisörü, 390 adet sis farı, 25 adet panjur 4 adet body kit olmak üzere toplam 629 adet oto yedek parça ve aksesuar yakalanan şüpheli Koray E. (43), emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılan Koray E., sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İSTANBUL-ÇİN’DEN GETİRDİĞİ OTO YEDEK PARÇALARI İLE YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Polis, DHA, Güncel, Haber

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