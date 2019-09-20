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İstanbul Çocuk Maratonu 22 Eylül'de yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Çocuk Maratonu, 22 Eylül Pazar günü yapılacak.

20.09.2019 11:28İstanbul Çocuk Maratonu 22 Eylül'de yapılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Çocuk Maratonu, 22 Eylül Pazar günü yapılacak.
"Hoş geldin Şampiyon" ve "Katılmak Kazanmaktır" sloganlarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, 0-3 yaş, 4-5 yaş ve 6-7 yaş grubu çocuklar, 300 metre mesafeli koşuyu anne ve babaları ile 8-9 yaş, 10-11 yaş, 12-13 yaş grubu çocuklar ise 900 metre mesafeli koşuyu kendi başlarına koşarak maraton heyecanı yaşayacak. 14-15 yaş grubu çocuklar ise 1500 metre mesafede koşu deneyimi kazanma imkanı bulacak.
Maraton bilinci ve spor kültürünü aşılamak amacıyla düzenlenen koşularda, katılan her çocuğa şampiyonluk madalyası ve sertifikası verilecek.
Ayrıca, Down Sendromlu çocuklar da İstanbul Çocuk Maratonu'nda yer alarak madalya kazanmanın sevincini yaşayacak.
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenecek, en çok çocukla dünya koşma rekoruna sahip organizasyon, geçtiğimiz yıl 10 bin 86 çocuğun katılımıyla düzenlenmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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