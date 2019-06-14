İstanbul Craft Week şehrin zanaat rotaları yeniden keşfedilecek!

İstanbul Craft Week kapsamında yenilikçi tasarım fikirlerine ilham olan ve geleneksel sanat ve zanaatların yeniden canlanmasına destek olacak etkinliklerin yer aldığı dolu dolu 6 gün hazırlandı.

İstanbul Craft Week; atölyeler, söyleşiler, şehrin sanat, tasarım ve zanaat noktalarına gerçekleştirilecek özel geziler ile İstanbul'un "zanaat kültürüne" odaklanarak bir ilke imza atacak. Bu görkemli şehrin unutulmaya yüz tutmuş hazinelerini, İstanbul'un geleneksel zanaat alanlarındaki yeteneğini, tasarım, sanat ve genç nesil ile buluşturacak.

İstanbul Craft Week' in açılış töreni 17 Haziran Pazartesi günü Tekfur Sarayı'nda yapılacak. İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya' nın açılış konuşmasıyla başlayacak olan tören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı' nın konuşması ile devam edecek. Açılış töreni, Tarihçi ve Seyahat Yazarı Saffet Emre Tonguç' un konuşması ile sona erecek.

İstanbul'un gizli tarihine yolculuğa çıkacağız!

İstanbul'un belirlenen eşsiz, sanat dolu ve mistik rotaları, 4 saatlik bir program ile gezilecek. Avrupa Yakası'nın Mistik Pera'sı, Tarihi Yarımada'sı, Anadolu Yakası'nın samimi ve sıcak Üsküdar'ı, karakterini korumayı başarmış Boğaz köyü olan Kuzguncuk'u ve İstanbul'un gizli hazinesi Beylerbeyi'nin yer aldığı İstanbul Craft Week keşif rotaları katılımcılarını bekleyecek.

Geleneksel Sanatları Keşfet!

6 gün boyunca çeşitli söyleşiler ve atölyelere ev sahipliği yapacak olan İstanbul Craft Week, tasarımcıyı, sanatçıyı, öğrencileri ve zanaata ilgi duyan herkesi, sanatçıyı ve genç tasarımcıları buluşturarak şehrin sahip olduğu zanaat potansiyeline farkındalık yaratacak.

Cam, minyatür, seramik, mozaik, sedef ve kaligrafi atölyeleri ile halka açık, ücretsiz workshopların yanı sıra Cam Sanatı, Kalemişi Sanatı ve Cilt Sanatı zanaat dallarının ustaları ile tasarımcılar ve sanatı keşfetmek isteyen herkes bir araya gelecek.