İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI (2)

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı milletimizin moralini bozmak gardını düşürmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ülkemize ve milletimize bugüne kadar kazandırdıklarımızı sadece bir başlangıç olarak görüp, daha fazlasını ortaya koymak için mücadeleye devam edeceğiz. Buradan sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum. Gelin, Türkiye'yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türkiye'nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün, ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür" dedi.

"KALPLERİMİZİ HÜZÜNLENDİRİYOR"

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bizleri, küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyorum. Bununla birlikte, dünyanın dört bir yanında, şu mübarek bayram günlerinde dahi zulüm altında inleyen, yokluk ve yoksulluk içinde çırpınan kardeşlerimizin olduğunu bilmek, kalplerimizi hüzünlendiriyor. Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında, tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasında geçmesini arzu ediyoruz"

"TÜRKİYE, BU SÜRECİ FIRSATA ÇEVİREBİLECEK BİR YERDE DURMAKTADIR"

"Türkiye, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen, demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor. Dünya, önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir. Ülkemizin en büyük şansı, bu kritik dönemi, 1990'lı yıllardaki gibi zayıf değil, güçlü bir şekilde karşılıyor olmasıdır. Geçtiğimiz 17 yılda ülkemize kazandırdığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projeler, yaptığımız hizmetler sayesinde Türkiye, bu süreci fırsata çevirebilecek bir yerde durmaktadır. Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı, milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir. Bugüne kadar önümüze çıkan sorunların üstesinden gelmeyi nasıl başardıysak, önümüzdeki dönemde de meselelerimizi, Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayeti sayesinde çözeceğiz. Türkiye'ye inanan, Türk Milletine ram olan, istiklalimize ve istikbalimize güvenen herkesle birlikte 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. 81 vilayetimizdeki 82 milyon vatandaşımızla ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi bu cendereden de çıkartacağız"

"GELİN, TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM"

"Evlatlarımıza yapacağımız en büyük katkı, onlara 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye'yi miras bırakmak olacaktır. Siyasi hayatımız boyunca daima söz verdiklerimizi yapma, yapamayacaklarımızı da ifade etmeme prensibiyle hareket ettik. Mesela, emeklilerimize bayramlarda ikramiye demiştik, geçtiğimiz yıl hemen hayata geçirdik. Diğer alanlarda verdiğimiz sözleri de planlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Biz ülkemize ve milletimize bugüne kadar kazandırdıklarımızı sadece bir başlangıç olarak görüp, daha fazlasını ortaya koymak için mücadeleye devam edeceğiz. Buradan sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum. Gelin, Türkiye'yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türkiye'nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün, ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür. Devlet ve hükümet olarak tüm imkanlarımızla yanınızda yer olacağımızdan şüpheniz bulunmasın"

"İMKANLARI EN GÜVENLİ VE PLANLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMENİZİ RİCA EDİYORUM"

"Bu vesileyle Malazgirt Zaferinden bugüne, yaşadığımız toprakları bize vatan kılmak için gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Halen sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde bizlerin huzur ve güven içinde yaşaması için mücadele eden güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Sözlerime son vermeden önce, bayram vesilesiyle yollara çıkan tüm sürücülerimize, dikkatli olmaları, kurallara riayet etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin hayatlarını riske atmamaları çağrısında bulunmak istiyorum. Yaptığımız yatırımlarla ülkemizdeki bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreden, 20 bin 541 kilometre ilaveyle 26 bin 641 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğunu 1.128 kilometre ilaveyle 2 bin 842 kilometreye yükselttik. Seyahatleriniz için, havalimanlarından hızlı tren hatlarına kadar pek çok ulaşım alternatifi getirdik. Bayram tatilini 1,5 günlük idari izinle 9 güne çıkarmak suretiyle, herkesin rahatça istediği yere gidip gelebilmesini temin ettik. Sizlerden bu imkanları en güvenli ve planlı şekilde değerlendirmenizi rica ediyorum. Bir kez daha mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum"

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-Erdoğan'ın mesajı

Kaynak: DHA