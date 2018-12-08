İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mektup' Telefonu

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:47



08 Aralık 2018 Cumartesi 12:47

İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine iletilen bir mektubu okuduktan sonra makam aracından telefon ederek sorunla ilgili bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine verilen mektuplarla yakından ilgileniyor. Erdoğan o mektuplardan birini makam aracıyla ilerlerken ilgilendi. Erdoğan, mektubu yazan kişiye arayarak son durum hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki kişiye, verilen 2 mektubu da okuduğunu belirtiyor. Aylin adlı kişiyle konuşan Erdoğan'ın "burs" hakkında bilgi aldığı duyuluyor.