İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da Konuştu

Kaynak: DHA

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"CHP 'nin adayı diyor ki 'AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok' diyor. ya sen dur bakalım ya, Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Orada küçük bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen çöplükleri temizle. İstanbul'un AK Partili belediyelerinin tamamında hemen hemen kültür merkezi vardır, kreş vardır. Böyle aynen patronun Bay Kemal gibi yalan söyleme"Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki ikinci durağı Eyüpsultan oldu. Eyüpsultan'daki mitinge Erdoğan'ın yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın katıldı.Erdoğan, "Geçen seçimlerde finali Eyüpsultan'da yapmıştık. Sonuçlar yüzümüzü güldürmüştü. Bu defa Sancaktepe'den sonra ikinci ilçe ziyaretimizi Eyüpsultan'a yapıyoruz. Eyüpsultan'da çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanmadık gönül bırakmayacağız" dedi."İSTANBUL İÇİN GÜNDEMİMİZDE DAHA ÇOK PROJE VAR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için gündemlerinde birçok proje olduğunu belirterek," Biz sadece İstanbul'u aşkla sevmekle kalmadık. Biz aynı zamanda İstanbul'a, Eyüpsultan'a eşi benzeri görülmemiş hizmetler kazandırdık. İstanbul'a sadece eğitim alanında 7 buçuk katrilyon liralık, sağlıkta 4 katrilyon liralık, toplu konutta 49 katrilyon liralık, ulaşımda 94 buçuk katrilyon liralık yatırım yaptık. Kentsel dönüşüm çalışmaları için şu ana kadar 245 bin riskli işyeri ve konutu yıkarak, İstanbul'un hem depreme hem geleceğe hazırlamaya başladık. Ülkemizin en önemli markası olan İstanbul'da birbirinden kıymetli 350 ecdat yadigarını restore ederek gelecek nesillere emanet ettik. Şimdi millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle İstanbul'da yeni bir dönem başlatıyoruz. Marmaray'da Yavuzsultan Selim Köprüsü'ne birçok projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de 3 katlı İstanbul tüneli, denizin altından ve Kanal İstanbul ile yüzlerce kilometrelik metro hatları başta olmak üzere gündemimizde daha çok proje var. Rami Kışlası'nı biliyorsunuz. Nasıl Ankara'da külliyemizde Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesini yaptıysak Rami Kışlası'nı da kütüphane yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak. 6 milyon cilt kitaba sahip olacak. Rami Kışlası'nı bambaşka bir güzelliğe kavuşturacağız" " diye konuştu."TAPU SORUNUNU BÜYÜK ORANDA ÇÖZDÜK"Erdoğan, "Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük oranda çözdük. Biz işimizi biliyoruz, yol haritamız var, talimat verilmiştir. Allah'ın izniyle o da bitecektir. 274 bin metre doğal gaz hattı döşedik. Eskiden bodruma in oradan kömür taşı, odun taşı. CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı zamanda dördüncüsünü buna ekleyebiliriz; çarpık yapılaşma. 4Ç. Bak şimdi Beylikdüzü çöplük. İzmir körfezi çöplük. Biz Haliç'i nasıl temizledik? O pislikten nasıl temizlediğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Hemen karşı tarafta Sütlüce Mezbanesi vardı. Neydi? Rezillik. Bağırsakçılar, sakatatçılar oradaydı. Biz belediye başkanlığımızda dedik ki burayı ele alalım. Ne yaptık orayı? Sütlüce Kongre Merkezi" dedi."PATRONUN BAY KEMAL GİBİ YALAN SÖYLEME"Erdoğan konuşmasında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi. Erdoğan, "CHP 'nin adayı diyor ki 'AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok' diyor. ya sen dur bakalım ya, Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Orada küçük bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen çöplükleri temizle. İstanbul'un AK Partili belediyelerinin tamamında hemen hemen kültür merkezi vardır, kreş vardır. Böyle aynen patronun Bay Kemal gibi yalan söyleme. Çünkü o yalan sana da zarar ettirir. Bana bir Man Adaları diye bir şey attı, şahsıma ve aileme. Ne oldu? Yargı neticesinde 2 buçuk milyon kazandım. 2 buçuk milyonu kazandıktan sonra söylüyorum, yargı onayı verdiği anda Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bunların akşam yalan, sabah iftira. Yapısı bu. Biz bu yalanları bunların yanına kar bırakmayacağız" dedi."DÖRTLÜ ÇETE SANDIĞA BERABER GİDİYOR"Erdoğan, "Bay Kemal kiminle kol kola? Terör örgütleriyle öyle mi? Arkasında kim var? Teröristler var. Kim var? Sözde İYİ Parti. Kim var? Saadet. Dörtlü çete sandığa beraber gidiyor. Biz de Cumhur İttifakı ile gidiyoruz. Ne diyor? Kürdistan. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölgemiz var mı? Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine defolsunlar, oraya gitsinler. ve bu ülkeyi bölemeyecekler. Bu yola tevessül edenlere de aynen F-16 oluruz, İHA oluruz, SİHA oluruz üzerlerinde patlarız. 15 Temmuz'da bunlara gereken dersi verdik. Yüzlerce binlerce teröristi etkisiz hale getirdik. Bu işi halledeceğiz. Ne için? Halkımızın huzuru için. Halkımızın huzurunu kimseye yedirmeyeceğiz" diye konuştu.