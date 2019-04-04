04 Nisan 2019, 16:57
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İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay ile Görüşüyor

İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay ile Görüşüyor

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti. Erdoğan'ın ardında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden, Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Erdoğan'ın, Oktay ile rutin bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Oktay'ın konvoyundan görüntüler

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Kaynak: DHA