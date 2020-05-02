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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MEDENİYET İMKAN DEĞİL, VİCDAN MESELESİDİR

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MEDENİYET İMKAN DEĞİL, VİCDAN MESELESİDİR Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazları Somali'ye gönderildi.

02.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:46
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MEDENİYET İMKAN DEĞİL, VİCDAN MESELESİDİR
Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazları Somali'ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, solunum cihazlarını "MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir." notuyla paylaştı.
Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazları Somali'ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından cihazların uçağa yüklenmesini, "MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkanları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" notuyla paylaştı. İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MEDENİYET İMKAN DEĞİL, VİCDAN MESELESİDİR

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Somali, Güncel, Haber

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