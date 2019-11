İstanbul cumhurbaşkanlığı finans ofisi başkanı aşan: not yükseltmelerin devamı gelecektir

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Not yükseltmelerin devamı gelecektirSinem ERYILMAZ ' Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA)- Batı Platformu'nun kasım ayı toplantısında Türkiye 'nin finans stratejisi ele alındı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümünü yükseltmesini değerlendiren toplantının ana konuğu Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, 'Not yükseltmelerinin arkası gelecektir. Ama ben hiçbir zaman objektif görmediğim için düşürmeleri ne kadar önemliyse yükseltmeleri de benim açımdan o kadar önemli' şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Batı Platformu'nun kasım ayı toplantısında Türkiye'nin finans stratejisi ele alındı. Toplantının ana konuğu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan oldu.Toplantıya İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın yanı sıra iş, finans, akademi ve siyaset çevrelerinden birçok isim katıldı. Türkiye'nin finansal durumu ve izlenmesi gereken yol haritasının ele alındığı toplantıya ayrıca Prag Büyükelçiliği'ne atanan İAÜ Batı Araştırmaları Merkezi Başkanı ve AB Eski Bakanı Egemen Bağış son kez katılım sağladı.'ENFLASYON RAKAMLARI HEDEFLENDİĞİ GİBİ GİDİYOR'Toplantıda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) dün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, 'Enflasyon oranları planlandığı gibi gidiyor. Bu aylık enflasyonumuz yüzde 2 geldi. Yıllık olarak da 8,55 civarındayız. Çok büyük ihtimalle yılı yüzde 10-12 arasında bir yerde bitireceğiz. Zaten Merkez Bankası tahmini yüzde 13,9'dan yüzde 12'ye indirmiş durumda. Enflasyon şu anda hedeflendiği gibi gidiyor' dedi.2020'DE BÜYÜME VE İŞSİZLİĞE ODAKLANILACAKTürk ekonomisinin 2019 yılının dengelenme süreci yaşadığını ve gelecek yıl başarılı bir şekilde yol kat edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Göksel Aşan, 'Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program ile bir dengelenme yılı olacaktı. O dengelenme de başarıldı. Hem kurda istikrar sağlanmış oldu hem de enflasyonda istenilen hedef tutturuldu. Cari işlemlerde çok uzun seneler sonra yıllık olarak fazla vermeye başladık. Taze döviz ihtiyacımız önemli ölçüde azalmış oldu. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde dengelenme yılı başarı ile tamamlandı. Şunu unutmamak gerekiyor: Arada en az iki tane spekülatif atak geçirdik. Bir de İstanbul'da tekrarlanan iki seçim geçirdik. Bütün bunlara rağmen Türkiye ekonomisi inanılmaz bir başarı sergilemiştir. Çoğu yurt dışı temasımızda da aynı şeyleri duyuyoruz. Birçok kurumun beklemediği bir performans oldu 2019'da. 2020 ise daha çok büyüme ve işsizlikle mücadele yılı olacak. Değişim başlamış olacak. 2020'nin de son derece başarılı geçeceği kanaatindeyim.'NOT YÜKSELTMELERİN DEVAMI GELECEKTİR'Geçtiğimiz günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümünü yükselttiğini açıklamıştı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Aşan, 'Bunların arkası gelecektir. Görünüm düzeltmeleri, not yükseltmeleri elbette gelecektir. Ama ben akademisyenliğimden bu yana hiçbir zaman objektif görmediğim için düşürmeleri ne kadar önemliyse yükseltmeleri de benim açımdan o kadar önemli. Ama piyasa oyuncuları açısından bakarsanız elbette olumludur' diye değerlendirmede bulundu.