İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ HAYRİ BARAÇLI'NIN ACI GÜNÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın babası Ekrem Baraçlı vefat etti.

26.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:02
CUMHURBAŞKANLIĞI Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın babası Ekrem Baraçlı vefat etti. Ekrem Baraçlı Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuna uğurlandı.
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın 89 yaşındaki babası Ekrem Baraçlı dün öğle saatlerinde vefat etti. Ekrem Baraçlı için bugün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yılmaz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Ak Partili bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesinde Hayri Baraçlı taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı kıldırdı. Cenaze namazı sonrasında Ekrem Baraçlı, Edirnekapı Mısır Tarlası Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi. İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ HAYRİ BARAÇLI’NIN ACI GÜNÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hayri Baraçlı, İstanbul, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Son dakika: Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti 3. Sayfa
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye’de en çok izlenen ikinci film oldu Dünya
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Magazin
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı’nın üzerine yürüdü Magazin
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Güncel
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Çatlak Şanzel’den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum Magazin
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Güncel
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Haberler››Güncel››İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ HAYRİ BARAÇLI'NIN ACI GÜNÜ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:21: Yeşilaydan uyuşturucu bağımlılığına karşı "küresel strateji ve iş birliği" önerisi - Haber 16:19: Bakan Kurum, Bursa'daki selde meydana gelen hasarın boyutunu açıkladı (2) - Haber 16:19: Esenyurt Belediyesi sel mağduru vatandaşların yanında - Haber 16:19: Son dakika haber: Rektör Uzun, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Haber 16:18: Akşemsettin'de yüzme havuzunda sona yaklaşıldı - Haber 16:01: Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü - Magazin 15:23: Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor - Haber 15:08: CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti - Magazin 14:16: Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest - Haber 13:33: Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu - Haberler