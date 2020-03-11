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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs ile ilgili genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs ile ilgili genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

11.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:17
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs ile ilgili genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs ile ilgili genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa

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