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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN "KORONAVİRÜS" İNCELEMESİ

Haber: Özden ATİK İstanbul DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.

11.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:07
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN

Haber: Özden ATİK İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı. Başsavcılıkça "Genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı" bildirildi. Şüpheliler ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Başsavcı, DHA, Güncel

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