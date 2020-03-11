İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN "KORONAVİRÜS" İNCELEMESİ
Haber: Özden ATİK İstanbul DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.
11.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:07
Haber: Özden ATİK İstanbul DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı. Başsavcılıkça "Genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı" bildirildi. Şüpheliler ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.
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Kaynak: DHA
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