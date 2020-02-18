İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala için verilen beraat kararına itiraz edecek

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Sanıklar tüm suçlardan beraat etti. Tutuklu tek sanık Osman Kavala'ya tahliye kararı çıktı. İçlerinde Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora gibi isimlerin de bulunduğu 7 firari sanığın dosyası ayrıldı. Mahkemenin Kavala kararı sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ EDECEK

Yenişafak'ta yer alan habere göre; başsavcılık, mahkemeye süre tutum dilekçesi sundu, gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti. Başsavcılık dilekçesinde, gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından beraat kararları için itiraz edeceğini belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 2013 yılında Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların sökülerek yerine askeri kışla yapılmak istenmesina karşı başlayan ve dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılan eylemlerin ardından ilk soruşturma o dönem anayasal suçlara bakan savcı Muammer Akkaş tarafından başlatıldı. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından görevden alınarak hakkında FETÖ soruşturması başlatılan Akkaş yurt dışına kaçtı. 2013 yılında rafa kaldırılan Gezi soruşturması 4 yıl sonra FETÖ firarisi savcının hazırladığı dosya üzerinden yeniden açıldı. Gezi parkı davasında sanıklar, "hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle toplamda 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası ile yargılandı. İddianamede 746 müşteki yer aldı.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.