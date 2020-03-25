İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 18 sanık hakkında iddianame düzenlendi.
25.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:44
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 18 sanık hakkında iddianame düzenlendi
Kaynak: AA
Etiketler : Cemal Kaşıkçı, Başsavcı, İstanbul, Güncel