30.06.2019 20:29
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İstanbul Cup'ta şampiyon Türkiye

İstanbul Cup

Türkiye, İstanbul Cup'ta Kore'yi 76-63 mağlup ederek turnuvayı birinci sırada tamamladı.

Türkiye , İstanbul Cup'ta Kore 'yi 76-63 mağlup ederek turnuvayı birinci sırada tamamladı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı özel turnuvadaki final maçında Kore'yi 76-63'lük skorla yenen A Milli Erkek Takımı, şampiyon oldu.
Beylikdüzü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen İstanbul Cup final maçında Türkiye, Kore ile karşılaştı. İlk çeyreği 43-28 önde tamamlayan ay yıldızlı ekip mücadeleyi de 76-63 kazanarak şampiyon oldu. Üçüncülük karşılaşmasında ise İran, Rusya'yı 65-45'lik skorla yendi.
Turnuvada şampiyonluğa ulaşan milli takıma plaketini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Erhan Durukan takdim etti.


Kaynak: DHA
Kore , Türkiye , İstanbul , Spor

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