Haberler » Güncel » İstanbul d-100 karayolu'nda otomobil takla attı: 1 yaralı - Haber

İstanbul d-100 karayolu'nda otomobil takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL/DHAD-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

20.02.2020 03:03 | Son Güncelleme: 20.02.2020 03:07
İSTANBUL/DHA
D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kaza sonrası 1 kişi yaralandı.
Kaza Esenyurt, D-100 Karayolu istikametinde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BOF 49 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüjdeki direğe vuran otomobil daha sonra da savrularak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik oluşurken, kaza yapan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
İstanbul d-100 karayolu'nda otomobil takla attı: 1 yaralı

D-100 Karayolu, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  20 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
20.02.2020 04:05:43